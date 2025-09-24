-
-
-
-
-
-
При олиото е възможно да има увеличение в цените поради слабата реколта от слънчогледово семе в България, каза Иванов
В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов коментира данните за цените на едро.
„За последната седмица има изменение с 1 лев на индикативната стойност на потребителската кошница при цените на едро. Индикативната стойност – тъй като това не е стойност, която да ни ориентира за общата цена на хранителните продукти. Това е стойност, която да ни ориентира, да имаме представа какво са цените на едро. Да се направи сравнение съответно с цените на дребно, за да може гражданинът да е информиран”, обясни Иванов.
КНСБ: В малките магазинчета е по-евтино
►Ръст при домати, свинско месо, краве сирене, зеле и праскови
„Това са вариации, които се случват в рамките на една седмица. При свинското месо също не е малък ръстът. За сметка на това, преди седмица имаше спад. Това са нормални колебания, които произтичат от пазарното взаимодействие и се наблюдават на седмична база”, каза председателят на ДКСБТ.
По думите му пазарът у нас е доста стабилен и влизането в еврозоната би трябвало да доведе до още по-голяма стабилност на цените.
„Много се говори за това как еврозоната ще повлияе на цените, макар че еврото няма пряка връзка с тях. Напротив, то би трябвало да стабилизира ценовите равнища, най-малкото заради намаляването на трансферните плащания и улесняването на вътрешния обмен на стоки в рамките на Европейския съюз”, коментира още Иванов.
Той допълни, че е важно да се гледа по-дълъг период. „За последните 120 дни наблюдаваме спад в цените на захарта, фасула, ориза и брашното. Това са нормални вариации – нямаме изградена тенденция нито нагоре, нито надолу. Пазарът се държи съвсем нормално”, каза той.
Владимир Иванов от ДКСБТ: Повече от 100 дни пазарът на храните работи без сериозни сътресения
►Ръст при олиото
По отношение на олиото е възможно да има увеличение в цените поради слабата реколта от слънчогледово семе в България. Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата увери, че не се очакват резки изменения.
Гледайте целия разговор във видеото.Редактор: Петър Иванов
