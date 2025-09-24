Испански военен самолет с министъра на отбраната Маргарита Роблес на борда е получил "смущение" в GPS сигнала, в сряда сутринта. По време на инцидента, машината е летяла близо до руския ексклав Калининград на път за Литва, съобщи министерството, без да предостави повече подробности.

Освен Роблес, на борда на самолета са били и роднини на испанските летци, които са част от новата мисия на НАТО за противовъздушна отбрана на източния фланг, стартирала по-рано този месец, след като Полша свали безпилотни апарати, нарушили въздушното ѝ пространство.

Испанският контингент, известен като мисията Vilkas, което на литовски означава "вълк", миналата седмица прихвана осем руски самолета, действащи над Балтийско море, се казва в изявление на испанското министерство на отбраната от сряда. Според програмата на испанското правителство в сряда сутринта Роблес трябваше да проведе двустранна среща с литовския си колега Довиле Сакалиене по време на посещение във военновъздушната база в Шяуляй.

Пилот: Самолетът на Фон дер Лайен е летял в зона с чести GPS смущения

Инцидентът последва друг, при който GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше блокирана по време на полета в България на 31 август.