Българската икономика в момента расте с по-високи от очакваните темпове – дори над прогнозите на самия МВФ от края на миналата година. „Фондът вижда признаци, че икономиката "прегрява", тоест използва прекомерно ресурсите си. Показателно за това са ниската безработица, бързият ръст на заплатите и засилването на инфлацията“. Това обясни в Обедния информационен блок на NOVA News икономистът Георги Ганев, коментирайки препоръките на МВФ към страната ни.

Фондът препоръча България да охлади икономическия растеж чрез конкретни политики – временно замразяване на заплатите в публичния сектор, реформа на пенсионната система и по-високи акцизи и данъци.

"Има разумни препоръки, но и такива, които трябва да игнорираме", подчерта икономистът.

Той направи разграничение между два вида препоръки от МВФ:

►Полезни и нужни – като реформите в разходната част на бюджета и социалните плащания;

► Ненужни и дори вредни – като идеите за повишаване на данъци или въвеждане на прогресивно облагане.

„Бюджетът няма проблем с приходите – събират се стабилно около 38% от БВП. Проблемът е как и за какво се харчат тези средства. Огромна част от така наречените пенсии са всъщност социални разходи, които не са покрити с осигуровки“, заяви той. И подчерта нуждата от по-добро таргетиране на социалните плащания, така че помощта да достига до наистина нуждаещите се, вместо до „горната средна класа и богатите пенсионери“.

По отношение на опасенията, че приемането на еврото може да разклати финансовата стабилност, икономистът беше умерено оптимистичен: „Ако думите на министър Теменужка Петкова, че приемането на еврото няма да разпаше бюджета, се окажат политическа позиция със стабилна основа – чудесно. Но предстои да видим дали бюджетната дисциплина ще се запази след 1 януари“.

