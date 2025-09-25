Нови 15 каменни саркофази от V-VI век проучват археолозите на Перперикон. Това заяви в "Здравей, България" ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров. Той уточни, че гробовете се намират в раннохристиянския некропол край Голямата базилика в Южния квартал на комплекса.

Важно откритие на Перперикон: Археолози се натъкнаха на над 10 саркофага от V-VI век

По думите на професор Овчаров някакви находки не трябва да се очкават, защото това противоречи на християнската вяра. "Но за сметка на това археолозите се опитваме да открием ритуалите. Защото това е много интересен период. В него е преходът в душата на хората от езичество към християнство", обясни той.

Близо до базиликата е намерен каменен гроб, в който костите на открития вътре скелет "са внимателно подредени". Според хипотезата на археологическия екип - това са мощи на християнски мъченик.

