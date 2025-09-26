Следващият месец ЕП ще разглежда многогодишната финансова рамка на Европейския Съюз за периода 2028-2034 г. Този път тя е с рекорден размер - 2.3 трилиона евро. Рамката е много важна за България, защото програмите ще бъдат обединени в 3 големи клъстъра. Към момента България е бенефициент основно по кохезионния фонд обясни в "Денят на живо" председателят на комисията по Европейски въпроси в Народното събрание Димитър Гърдев. Той добави, че повечето държави не ползват този фонд, защото неговата цел е изравняване на стандартите, а нашата цел е да не бъде жертван този фонд.

Новата финансова рамка има за цел цел бърза индустриализация, а България трябва да се възползва от военното производство и разширяването на цялата база.

Според Гърдев най-лошият сценарий би бил е да имаме служебен кабинет при разглеждането на този бюджет.

Председателят на ЕК представи новия бюджет на Съюза за периода 2028-2034 година

Относно заемите по механизма SAFE депутатът успокои, че получаваме най-нисък лихвен процент с 10 год. гратисен период, а връщането е разсрочено за 45 години. Той подчерта, че българският бизнес получава чист капитал с тези заеми.

Гърдев отбеляза че имаме 24% усвояемост по Плана за възстановяване и устойчивост, като е най-ниската в Европейския съюз.

Редактор: Емил Йорданов