Учени от университетите "Бен-Гурион" в Израел, "Харвард" в САЩ и "Лайпциг" в Германия са установили, че т. нар. „зелена средиземноморска диета“ помага за забавяне на процеса на стареене на мозъка.

В експеримент, продължил 18 месеца, около 300 участници са следвали една от три диети: стандартна здравословна диета, класическа средиземноморска диета или нейна „зелена“ вариация, допълнена със зелен чай и растението манкай.

Кръвните изследвания показват, че хората, които са следвали зелената версия на диетата, са имали по-ниски нива на протеини, свързани с ускореното стареене на мозъка. Учените предполагат, че защитният ефект е свързан с противовъзпалителни съединения, съдържащи се в зеления чай и манкай (водорасъл, смятан за най-малкия зеленчук ) Според авторите подобни данни дават надежда, че храненето може да се превърне в един от ключовите фактори за поддържане на здравето и предотвратяване на невродегенеративни заболявания. Преди това учените са показали, че зеленият чай може да забави свързаните с възрастта промени в организма.

В експеримент на бразилски изследователи добавка с екстракт от чай е помогнала за намаляване на теглото, подобряване на метаболизма на захарта и поддържане на здрава мускулна тъкан.

