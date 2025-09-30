-
Те били придружени от възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях
Двама българи са били успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии. Това съобщиха тази сутрин от Министерството на външните работи. Сънародниците ни са евакуирани заедно с възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях.
„Операцията е добре координирана. Българите са тук през Йордания. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда. Със сигурност има още наши сънародници, но в момента, в който се наложи евакуация, ще действаме по установения протокол“, обяви министър-председателят Росен Желязков.
Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Тримата преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул с подкрепа от Генералното консулство на България.Редактор: Калина Петкова
