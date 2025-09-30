Ирландската група Boyzone обяви, че ще направи концерт на стадион „Емиратс“ в Лондон догодина. Събитието, озаглавено One For The Road, ще се проведе на футболния стадион на „Арсенал“ в събота, 6 юни 2026 г.

Певецът Ронан Кийтинг определи концерта на стадиона - първият и най-голям в тяхната кариера – като „последно сбогуване“ за момчешката група от 90-те години. Бандата стана популярна и у нас с хитове като Words, No Matter What и емблематичната песен Picture Of You с участието на Роуън Аткинсън като Мистър Бийн.

Основана е през 1993 г. Boyzone включва Кийт Дъфи, Стивън Гейтли, Майкъл Греъм, Ронан Кийтинг и Шейн Линч. Групата има 21 сингъла в топ 40 на британските класации и 22 сингъла в ирландските класации. Също така има шест сингъла номер 1 във Великобритания и девет номер 1 в Ирландия, с 12 от своите 24 сингъла във Великобритания са в Британския топ 2. Boyzone е една от най-успешните банди в Ирландия и Обединеното кралство. Имат и пет номер 1 албума и 25 милиона продадени копия по света за 2013 г.

Концертът идва на фона на след положителния отзвук от скорошния им документален филм Boyzone: No Matter What.

Снимка: Стивън, Кийт, Ронан, Майкъл и Шейн, Getty Images

„Няма да правим нова музика, не се събираме“, каза Кийтинг в ефира на BBC Breakfast във вторник. „Има достатъчно групи, които го правят."

Шейн Линч призна, че преди е смятал, че групата „определено няма да се качи отново заедно на една сцена“.

Дъфи потвърди, че „няма да има турне“. Той добави: „Това е празник и е последната глава - ние момчетата, още веднъж заедно на сцената.“

Носителите на награди Brit Boyzone планират да изпеят всички свои хитове на концерта, за който намекнаха, че може би ще се включат и някои „приятели“.

Последният документален филм на групата проследява тяхната кариера и разказва за скръбта след смъртта на техния колега Стивън Гейтли, който почина през 2009 г. на 33-годишна възраст.

Запитан от водещата на BBC Breakfast как групата е успяла да се възстанови след всичко преживяно, Кийтинг отговори: „Не знам дали се възстановяваш. Мисля, че просто слагаш лепенка и продължаваш напред. Това направихме ние."

„Ще бъде трудно да се изправим на тази сцена без него, това е сигурно", допълни още той.