Светът скърби за загубата на легендарната природозащитничка д-р Джейн Гудол. 91-годишната защитничка на животните е починала в съня си в Калифорния. Тя е била на лекционна обиколка, съобщи в сряда институтът, носещ нейното име.

„Откритията на д-р Гудол като етолог направиха революция науката. Тя беше неуморен защитник на нашата природа", написаха от Института „Джейн Гудол“.

"Д-р Гудол беше посланик на мира на ООН, беше забележителен пример за смелост и убеденост, работейки неуморно през целия си живот, за да повиши осведомеността относно заплахите за дивата природа, да насърчи опазването на природата и да вдъхнови по-хармонични и устойчиви отношения между хората, животните и природата. Тя почина в съня си", пише още в съобщението.

Известна в световен мащаб с 65-годишното си проучване на дивите шимпанзета в Гомбе, Танзания, Гудол е автор на повече от 27 книги през живота си. Тя е посланик на мира на ООН и почетен член на World Future Council.

През 2022 г. американският производител на играчки Mattel представи нови специализирани кукли Барби, създадени по модела Джейн Гудол и нейния любим изследователски екземпляр - шимпанзе на име Дейвид Грейбърд.

Primatologist Jane Goodall gets Barbie doll in her likeness https://t.co/4rQTd8P0RN pic.twitter.com/9uQ15tLVJ3 — Reuters (@Reuters) July 12, 2022

След новината за смъртта ѝ, редица известни личности, политици и организации от цял ​​свят почетоха паметта на големия изследовател.

♦ „Днес загубихме истински герой за планетата, вдъхновение за милиони и скъп приятел“, написа актьорът и екологичен активист Леонардо ди Каприо в дълга публикация в Instagram.

„В продължение на десетилетия Джейн пътуваше по света с неуморна енергия, събуждайки поколенията за чудото на природата. Тя говореше директно на следващото поколение, вдъхвайки надежда, отговорност и вярата, че всеки човек може да промени света. Тя вдъхнови милиони да се грижат, да действат и да се надяват. Тя никога не спираше“, продължава звездата. Той също така призова дейността на Гудол да бъде подкрепена чрез природозащитните групи.

„Ти си моят герой.“ Сега всички ние трябва да носим факела за нея в защитата на нашия общ дом", завършва емоционално актьорът от "Завръщането".

♦ Джейн Фонда, която също е известен активист, сподели, че сърцето ѝ е разбито.

„Чрез работата си с шимпанзета тя направи повече от всяко човешко същество, за да ни позволи да разберем богатството на животните - тяхната интелигентност, умения, уникални личности, използване на инструменти, емпатия, страдание, когато едно от тях беше убито“, написа звездата. „Много я обичах. Мисля, че най-добрият начин да почетем живота ѝ е да се отнасяме към земята и всички нейни същества като към наше семейство, с любов и уважение.“

♦ Майкъл Дъглас добави: „Наследство на д-р Гудол ще бъде запомнено завинаги с непоколебимата ѝ отдаденост на нашата планета.“

♦ Бившата водеща на дневното предаване Елън Дедженеръс сподели клип от участието на Гудол в шоуто в чест на 85-ия ѝ рожден ден.

„Ако наистина искаш това, ще трябва да работиш наистина усилено, да се възползваш от всички възможности, но не се отказвай", казва изследователят по време на шоуто.

Самата Дедженерис е защитник на животните. Тя създаде Кампус от фонда за горили на Даян Фоси, който отвори врати през 2022 г. близо до Националния парк „Вулканите“ в Руанда – дом на величествените планински горили. Мисията е да бъдат спасени горилите от изчезване.

♦ Джулия Луис-Драйфус сподели, че е "толкова благословена и благодарна, че пътищата пътищата ни с този мъдър гигант се пресекоха“.

♦ Мария Шрайвър написа:

„Джейн Гудол беше легендарна личност и приятелка. Възхищавах ѝ се, учех се от нея и за мен беше голяма чест да прекарвам време с нея през годините.“

През 2009 г. Гудол става носител на наградата „Минерва“ на Шрайвър, която отличава жени, „които служат на фронтовата линия на човечеството“.

„Тя остана на мисията си и на мисията си. Тя промени света и живота на всички, на които е повлияла. Светът загуби един от най-добрите си хора днес, а аз загубих някого, когото обожавах“, добави Шрайвър.

♦ Роузи О'Донъл написа в Instagram : „Ангел на земята - почивай в мир, Джейн“.

Реакция на политически лидери

♦ Бившият канадски премиер Джъстин Трюдо нарече Гудол „пионер, чиито изследвания и застъпничество промениха разбирането ни за природния свят“.

♦ Хилъри Клинтън написа: „Толкова ще ми липсват нейната смелост и отдаденост да помогне за разширяване на това, което знаем за нашия свят, и да го запазим за идните поколения.“

Организацията на обединените нации също почете Гудол :

„Днес семейството на ООН скърби за загубата на д-р Джейн Гудол“, написа групата онлайн , отбелязвайки, че изследователката „е работила неуморно за нашата планета и всички нейни жители, оставяйки изключително наследство за човечеството и природата“.