Кийт Ърбан напоследък пее в различен тон. В наскоро споделено видео с обещаващата кънтри певица Маги Боу той изпълнява с нея своята песен The Fighter, съобщи CNN.

В оригинала, който включва и колежката му – кънтри звездата Кери Ъндърууд, Ърбан пее: „When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter“ („Когато се опитват да стигнат до теб, бебе, аз ще бъда боецът“).

След 19 години брак: Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха (СНИМКИ)

Докато изпълнява с Боу, той променя стиха и пее: „When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player“ („Когато се опитват да стигнат до теб, Маги, аз ще бъда твоят китарист“). Боу, на 25 години, публикува видеото в социалните си мрежи с коментар: „Did Keith Urban just say that“ („Това ли каза Кийт Ърбан?“) и добави променения текст на песента.

Клипът беше разпространен малко преди новината, че Ърбан и съпругата му – актрисата Никол Кидман – се разделят след 19 години брак. Кидман подаде молба за развод на 1 октомври.

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че The Fighter е вдъхновена от връзката му с Кидман. „Песента беше написана много бързо, защото буквално мислех за мен и Ник и нашата връзка в началото, и някои от нещата, които си казвахме, влязоха в тази песен“, каза тогава певецът.

В момента той и Боу са заедно на турнето High and Alive World Tour.

Редактор: Мария Барабашка