Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха след 19 години брак. 58-годишната актриса, носителка на „Оскар“, и 57-годишният певец и четирикратен носител на "Грами" са сложили край на връзката си. Източник разкри пред People, че сестрата на Никол - Антония е била "истинска опора и цялото семейство Кидман се е обединило, за да се подкрепят взаимно.“ Според информацията звездата от "Големите малки лъжи" не е искала да се разделя със съпруга си и се е борела, за да спаси брака си.

Причината за раздялата им е неясна.

Снимка: Getty Images

TMZ първи съобщи новината за раздялата, позовавайки се на източници, според които двамата живеят разделени още от началото на лятото.

Двойката сключи брак през юни 2006 г. Кийт и Никол имат две дъщери – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Кидман преди това беше омъжена за Том Круз. Двамата бяха заедно повече от 10 години и имат две деца - Бела и Конър. Актьорите, които играха заедно на екран в "Далече, далече" (на режисьора Рон Хауърд) и "Широко затворени очи" (на Стенли Кубрик), прекратиха брака си през 2001 г.

Кидман: Бих работила със Скорсезе, ако направи филм с жени

На 25 юни Кидман публикува снимка в Instagram, за да отбележи годишнината си с Ърбан. На кадъра двамата са прегърнати, а към снимката пише: „Честита годишнина, скъпи".

Кидман наскоро приключи снимките на филма „Практическа магия 2“ , с участието и на Сандра Бълок, в Лондон. Ърбан в момента е на турне.

През април 2024 г. актрисата от "Мулен Руж" сподели в интервю: „Толкова съм щастлива, че имам Кийт, който е просто моята любов, моята дълбока, дълбока любов. Това ми дава възможността да отида и да правя каквото трябва, защото знам, че имам къде да се върна.“

Снимка: Getty Images

Кидман и Ърбан са израснали в Австралия и са преживели както възходи, така и падения през близо двете десетилетия заедно. Двете звезди спечелиха и бяха номинирани за най-високи отличия в съответните индустрии. През годините те се подкрепяха и окуражаваха взаимно, като редовно се появяваха заедно на награди и холивудски премиери. Имаха, разбира се, и спадове - месеци след сватбата им Ърбан започна рехабилитация от наркотична и алкохолна зависимост.

Двамата споделиха, че точно тази борба на певеца е засилила връзката им.

Никол Кидман спечели първия си и единствен засега "Оскар" през 2003 година за ролята си във филма "Часовете" (с участието на Мерил Стрийп и Джулиян Мур, на режисьора Стивън Долдри).