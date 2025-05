„Зъб от вълк и сутрешна роса. Нещо старо и нещо ново. Нека магията се смеси. 18 септември 2026.“ С тези думи в тийзъра Warner Bros обявиха премиерната дата на продължението на филма "Приложна магия", в който участват Сандра Бълок и Никол Кидман.

Звездите от "Големите малки лъжи" и "Сляпата страна" ще се завърнат в ролите на двете сестри Джилиън и Сали Оуенс, които притежават магьоснически способности и чиято участ води до фатални последици за мъжете.

The spell is cast. The date is set. Sandra Bullock and Nicole Kidman return. Only In Theaters September 18, 2026.



Rewatch the original #PracticalMagic now streaming on MAX. pic.twitter.com/SfPT1DduLX