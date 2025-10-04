Около 100 хиляди дела годишно за доброволно плащане на битови сметки отчита сръбската Камара на съдебните изпълнители. Задълженията за ток, вода, парно, градски транспорт са средно до 200 евро, коментира Милан Трайкович. Таксата за съдебните изпълнители и други допълнителни разходи при тази сума възлизат на максимум 79 евро.

Според местното законодателство, кредиторът само информира съдебните изпълнители за забавеното плащане, а длъжникът има срок от осем дни, за да го погаси изцяло, или се споразумее за разсрочено покриване на задълженията. Ако не го направи, следва дело. То може да продължи и една година, а адвокатските хонорари, издаването на изпълнителен лист и др.съдебни разходи могат да увеличат задълженията неколкократно.

Съдебните изпълнители влизат в битката с фалшивите реклами и злоупотребите с лицата на известни

"Длъжникът може да оспори наличието и размера на дълга си, като в този случай спорът се решава по съдебен път. Едва 1 % от хората обаче го правят. 95 на сто плащат доброволно", казва Трайкович.

По данни на Камарата на съдебните изпълнители в Белград, допреди 10 години дружествата за комунални услуги са отчитали около 50 % недобросъвестни клиенти. След въвеждането на доброволното изпълнение, делът им е паднал до под 5 на сто. Дълговете за битови сметки не подлежат на цесия, а местните съдебни изпълнители могат да запорират банкови сметки, заплати или пенсии, както и да изземат автомобили. До продажба на жилища обаче се стига само в случай, че дългът надхвърля 5 хил.евро.

Средната цена на квадратен метър в центъра на Белград е 5 хил.евро, коментира Милан Трайкович. В Ниш сумата е между 1800 и 3 хил.евро.

И у нас през последната година намалява продажбата на имоти на длъжници, сочат данните на Камарата на частните съдебни изпълнители. За миналата година са регистрирани 3 хил.сделки срещу 12 хиляди в пиковите години.

Все повече институции и общини търсят частните съдебни изпълнители, за да съберат дълговете си, показва справка на Камарата. А според председателя й Георги Дичев, увеличава се и делът на хората, които търсят тяхното съдействие, за да решат гражданските си спорове. Статистиката им сочи, че 70 от общо 200 хиляди дела годишно са именно от граждани.