Чудили ли сте се защо помните всяка обида, отправена към вас преди години, но бързо забравяте комплиментите? Оказва се, че това не е случайно. Според научни изследвания, човешкият мозък има специфична склонност да съхранява негативните преживявания за изключително дълъг период, докато позитивните спомени избледняват много по-бързо.

Научни изследвания са стигнали до интересно заключение за начина, по който работи човешката памет. Мозъкът ни е устроен да помни обидите и негативните събития в продължение на цели 20 години, докато комплиментите и положителните моменти биват забравени само за около 30 дни.

Учени: Зелена средиземноморска диета може да забави стареенето на мозъка

Този механизъм вероятно е свързан с еволюционното ни развитие. В миналото човекът е трябвало да оцелява в опасна среда, борейки се за живота си. Поради това мозъкът е развил способността да "складира" информация за опасности, неприятни ситуации или заплахи, за да може да ги избягва в бъдеще.

Според тази теория, когато сме се сблъсквали с диво животно например, е било жизненоважно да запомним тази опасност, за да оцелеем. В резултат на това негативните спомени се запечатват много по-дълбоко и трайно в съзнанието ни. От друга страна, положителните емоции, като получаването на комплимент, не са били свързани с оцеляването и затова мозъкът ни не ги съхранява толкова дълго.

Така че, ако след 20 години все още помните обида, отправена към вас, не се притеснявайте - това е просто начинът, по който мозъкът ви се е научил да ви предпазва.

Редактор: Мария Барабашка