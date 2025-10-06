Египетският политик и професор по египтология Халед Ел-Анани е номиниран от Изпълнителния съвет на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за неин кандидат за поста генерален директор, обяви пресслужбата на ЮНЕСКО.

„След резултатите от гласуването членовете на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО предложиха Халед Ел-Анани (Египет) за поста генерален директор на организацията“, се казва в комюникето.

47-ата сесия на Комитета за световно наследство ще се проведе в централата на ЮНЕСКО

Окончателното одобрение на кандидатурата му е насрочено за Генералната конференция на ЮНЕСКО, където на 6 ноември ще се проведе гласуване с участието на всички държави-членки. След като бъде избран, Ел-Анани ще замени французойката Одри Азуле като генерален директор „в средата на ноември“.

Редактор: Станимира Шикова