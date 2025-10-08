Президентът на Турция Реджеп Ердоган призова сирийските кюрди да „завършат интеграцията си” в новото правителство на Сирия след обявяването на всеобхватно примирие.

„Сирийските демократични сили трябва да спазят думата си. Те трябва да завършат интеграцията си в Сирия”, заяви Ердоган пред турски журналисти на борда на самолет, връщащ се от Азербайджан.

Сирия обяви всеобщо примирие с кюрдските сили след среща на 7 октомври между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и кюрдския лидер Мазлум Абди, която последва смъртоносни сблъсъци в северния град Алепо, предаде АФП.

Сирийските власти, които взеха властта миналата година, отхвърлиха кюрдските искания за децентрализирано правителство.

Въпросът засили напрежението с кюрдската администрация, която контролира части от северната и североизточната част на страната, а различията между двете страни забавиха изпълнението на споразумението от 10 март за интегриране на гражданските и военните институции на кюрдите в държавата.

Между 2016 и 2019 г. Турция започна три офанзиви в северна Сирия срещу сирийските кюрдски бойци, които формират гръбнака на Сирийските демократични сили.

