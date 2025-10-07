Сирийският министър на отбраната Мураф Абу Касра заяви, че е постигнал споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдските сили по време на среща с техния лидер Мазлум Абди.

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо, предаде АФП.

За първи път от близо шест десетилетия сирийски президент говори пред ООН

Абу Касра посочи, че се е срещнал с Абди в Дамаск и че „ние се споразумяхме за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове и за точките за военно разполагане в северната и североизточната част на Сирия“, като добави, че изпълнението на споразумението ще започне незабавно

Редактор: Емил Йорданов