След обявеното спиране на огъня президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква мирът в Газа да устои, тъй като „всички страни са уморени от войната и не искат да я подновяват“. Президентът посочи като постижение договорените стъпки по освобождаването на заложниците и подчерта, че сделката е „страхотна“ не само за Израел, но и за арабските държави и целия регион.

Междувременно хиляди палестинци продължават да се придвижват на север към по-големите градски центрове в Ивицата Газа — много от тях след почти две години живот в временни убежища и палатки. За мнозина връщането към „домовете“ е връщане към развалини: според оценки на експерти над 80% от сградите в Газа сити са разрушени или сериозно повредени.

„Домът ни беше разрушен преди две години… Живяхме в една класна стая година и седем месеца. Това училище се превърна в наш дом. Сега се връщаме у дома“, казва Сундус Дабаш, жителка на град Газа, описвайки пътуването към онова, което е останало от семейното жилище.

Жителите се сблъскват с множество предизвикателства: липса на подслон, разрушена инфраструктура, ограничен достъп до вода, електричество и медицинска помощ. Абдел Рабо, друг жител на град Газа, отправя призив към арабските държави за помощ: „Надяваме се арабските страни да видят нашата ситуация, за да можем да възстановим Газа. Да живеем по-добър живот от това, което преживяхме през последните две години“.

В репликите си Доналд Тръмп посочи и съдбата на заложниците, отбелязвайки, че те ще бъдат върнати и че в момента се работи и по извличане на телата на загиналите. „Това е трагедия. Истинска трагедия“, каза американският държавен глава, описвайки тежките условия, на които са били подложени някои от държаните под земята заложници.

Редактор: Румен Лозанов