Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) приключиха първия етап от изтеглянето си от Ивицата Газа, с което официално стартира ключовото 72-часово примирие за освобождаване на заложници.

Според условията на споразумението, Хамас трябва да освободи 20 живи израелски заложници. В замяна Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи дълги присъди, и още 1700, арестувани след началото на войната на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в Ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч.

Макар израелската армия да обяви, че примирието е влязло в сила в 12:00 ч. местно време, решаващият 72-часов срок за размяната започна да тече в 14:00 ч. българско време днес. Това се случи, след като пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф потвърди, че израелската армия е завършила изтеглянето си до т.нар. „жълта линия“. Това беше потвърдено и от Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM).

„72-часовият период за освобождаването на заложниците вече е започнал“, заяви Уиткоф в публикация в X (бивш Twitter). Това означава, че крайният срок за освобождаването на заложниците е понеделник, 14:00 ч.