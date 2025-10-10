Снимка: iStock
Това поставя началото на 72-часовия срок за освобождаване на заложниците
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) приключиха първия етап от изтеглянето си от Ивицата Газа, с което официално стартира ключовото 72-часово примирие за освобождаване на заложници.
Според условията на споразумението, Хамас трябва да освободи 20 живи израелски заложници. В замяна Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи дълги присъди, и още 1700, арестувани след началото на войната на 7 октомври 2023 г.
Израелската армия обяви, че споразумението за примирие в Ивицата Газа е влязло в сила в 12 ч.
Макар израелската армия да обяви, че примирието е влязло в сила в 12:00 ч. местно време, решаващият 72-часов срок за размяната започна да тече в 14:00 ч. българско време днес. Това се случи, след като пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф потвърди, че израелската армия е завършила изтеглянето си до т.нар. „жълта линия“. Това беше потвърдено и от Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM).
„72-часовият период за освобождаването на заложниците вече е започнал“, заяви Уиткоф в публикация в X (бивш Twitter). Това означава, че крайният срок за освобождаването на заложниците е понеделник, 14:00 ч.
CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025
