MTV, първата 24-часова музикална телевизия в света, ще спре да излъчва непрекъснати поп видеоклипове във Великобритания след почти 40 години, като закрие пет от своите канали в края на годината. Според Би Би Си каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live ще спрат работа след 31 декември. Все пак основният канал MTV HD ще продължи да съществува, като ще показва риалити предавания, включително Naked Dating UK и Geordie Shore.

Решението на ръководството на MTV отразява промяна в зрителските навици – музикалните видеоклипове вече се гледат основно в YouTube и социалните мрежи, а не по телевизията. Говорител на компанията майка на MTV – Paramount, отказа коментар по случая.

Бившата водеща в MTV Симон Ейнджъл сподели пред BBC News: „Много съм тъжна. В шок съм и знам, че беше въпрос на време. Трябва да подкрепяме тези артисти и всички отново трябва да танцуваме и да слушаме музика. Знам, че го правим онлайн, всеки в своя балон, но MTV беше мястото, където всичко се събираше. Така че наистина сърцето ми се къса“.

MTV стартира в САЩ през 1981 г. и бързо пленява публиката, като показва поп видеа „по заявка“, представени от ентусиазирани VJ-и (видео диджеи), които стават почти толкова известни, колкото и звездите, които представят.

Сред най-значимите моменти в началото са:

⇒ световната премиера на видеото към Thriller на Майкъл Джексън,

⇒ 16-часовото излъчване на концертите Live Aid през 1985 г.,

⇒ създаването на наградите MTV Video Music Awards.

Европейското подразделение стартира през 1987 г., а Великобритания получава собствен канал през 1997 г., който започва с видеото към футболния химн Three Lions на Дейвид Бадил и Франк Скинър.

Каналът дава начален старт на кариерите на водещи като Кет Дийли, Зейн Лоу и Ема Уилис, а по-късно започва и оригинални програми като Ex On The Beach и Teen Mom UK.

Ейнджъл, която работи за MTV Europe и MTV UK през 90-те, споделя: „Беше диво време. Беше като училищна екскурзия без учители. Забавлявахме се страшно много. MTV Europe на практика беше предшественик на интернет. Бяхме най-разпространеният телевизионен канал в света – между 100 и 150 милиона зрители“.

Тя разказва, че бившият съветски лидер Михаил Горбачов казал на шефа на MTV, че каналът е оказал влияние върху младите хора в комунистическите страни зад Желязната завеса през 80-те.

„Музиката постигна повече от ракетите“, казал Горбачов. MTV Europe била първата телевизия, която показвала как изглежда животът на Запад. Това минавало отвъд пропагандата и показвало младежката култура, което хората искали. Това било изключително важно.

Ейнджъл вярва, че все още има място за музика по телевизията. „Просто трябва да се върви с времето. До ден днешен MTV е един от най-разпознаваемите брандове в света. Защо по дяволите се изхвърля това? Не е съвсем изхвърлено, но сега е просто риалити. А това не е – и не бива да бъде – MTV“.

През 2011 г. основният канал MTV UK напълно спира да излъчва музикални видеоклипове, като ги премества изцяло в спомагателни канали, с изключение на годишните награди MTV Europe Music Awards.

Тази церемония – сцена на запомнящи се моменти като последната изява на Spice Girls преди разпадането им през 2000 г. и емоционалната почит на Рита Ора към Лиъм Пейн миналата година – в момента е стопирана. Paramount я поставя „на пауза“ по-рано тази година, докато води преговори за сливане с компанията Skydance Media. Сделката е одобрена през юли, но все още няма решение за бъдещето на наградите.

Очаква се Paramount да закрие MTV музикалните канали и в други страни, включително Австралия, Полша, Франция и Бразилия, според медийни съобщения от тези региони. Тези съкращения са част от опитите на компанията да спести до 500 милиона долара (около 376 милиона паунда) в глобален мащаб.

През август Paramount затвори и Paramount Television Studios, които създадоха сериали като Jack Ryan и детския The Spiderwick Chronicles. Съкращенията засегнаха и MTV продукти във Великобритания, където оригинални предавания като Gonzo и Fresh Out UK бяха отменени.

Според последните данни от Barb, музикалните канали на MTV все още привличат скромна аудитория в Обединеното кралство. През юли MTV Music е имал 1,3 милиона зрители, а MTV 90`s – 949 хиляди зрители.

Редактор: Станимира Шикова