Заведенията за бързо хранене във Великобритания се сбогуват с един от най-популярните си продукти — така наречените „бездънни“ чаши за безалкохолни напитки. Ново законодателство забранява предлагането на неограничени количества от напитки с добавена захар, както и промоции на редица други нездравословни храни.

Любимите на тийнейджърите чаши, които позволяваха многократно доливане след заплащане само на първата напитка, вече ще се предлагат единствено за безалкохолни с нулево съдържание на захар. Мярката е част от усилията на британското правителство да се справи с нарастващия проблем на затлъстяването сред децата.

Според официални данни над 26% от подрастващите в Обединеното кралство тежат повече от нормалното за възрастта си. За сравнение, в България този процент достига 30%, което ни нарежда сред първите страни в Европа по детско затлъстяване.

Новият закон забранява промоции и отстъпки за редица храни и напитки с високо съдържание на захар, сол и мазнини — от газирани напитки и чипсове до сладоледи, пици и пържени рибни пръчици.

„Разбирам защо го правят — това е грижа за здравето на хората. Но напитките в заведенията вече са скъпи, а ако премахнат възможността за повторно пълнене, клиентите ще се чувстват ощетени“, казва млада жена, интервюирана от BBC.

Законът е бил отлаган четири години заради пандемията и високата инфлация, за да не натовари допълнително семейните бюджети.

„По време на ковид хората се изолираха, тревожеха се и търсеха утеха в мазни и сладки храни. Тази тенденция още не е изчезнала. Законът е навременен, защото всяка мярка, която насърчава по-здравословен живот, е добре дошла“, коментира местен жител.

Проучвания показват, че в бедните райони затлъстяването е два пъти по-често, тъй като хората там разчитат основно на евтини и нездравословни храни, често купувани на промоция.