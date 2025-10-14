Френският министър-председател Себастиен Льокорню заяви пред министрите си, че новият кабинет ще бъде способен да работи по редица въпроси, но няма просто да отчита дейност. Съобщението направи говорителката на правителството, няколко часа преди дългоочакваното му обръщение за общата политика.

Новото правителство на Льокорню ще представи проектобюджета на Франция във вторник

Според неговото обкръжение, премиерът ще изнесе реч в духа на „социалната десница“, насочена към „излизане от кризата“, след седмица на преговори и несигурност, белязана от неочакваната му оставка на 6 октомври, преди да бъде отново назначен на 10 октомври и да представи ново правителство на 12-ти.

Редактор: Емил Йорданов