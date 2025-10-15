Еврото леко поскъпна и в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, котирайки се над 1,16 долара, съобщиха германски финансови издания.

Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1626 щатски долара към 9:40 ч. българско време, или с 0,16 на сто над стойността си от закриването на вчерашната търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1553 долара.

