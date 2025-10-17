Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която получи тазгодишната Нобелова награда за мир, е засвидетелствала подкрепата си за Израел. Това е станало по време на телефонен разговор с премиера на страната Бенямин Нетаняху, предаде "Ройтерс", като се позова на днешно изявление на канцеларията на израелския премиер.

Мачадо приветства освобождаването на израелските заложници от палестинското ислямистко движение "Хамас" по силата на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Тя оцени високо израелските действия срещу Иран, който нарече заплаха и за двете страни, гласи изявлението.

Нетаняху поздрави Мачадо за Нобеловата награда за мир и изтъкна усилията ѝ за пропагандиране на демокрацията и на мира, допълва канцеларията на премиера.

Опозиционната лидерка бе обещала да премести венецуелското посолство в Йерусалим, ако нейното движение дойде на власт. На това мнение са и други латиноамерикански лидери, които заеха произраелска позиция, включително аржентинският президент Хавиер Милей и бившият държавен глава на Бразилия Жаир Болсонаро.

Посолствата на повечето държави в Израел са в Тел Авив, а не в Йерусалим, който палестинците сочат за столица на тяхна бъдеща независима държава.

Мачадо отдавна се стреми към близки отношения с Израел и Нетаняху, в противовес на сегашното правителство на Венецуела, което поддържа връзки с Иран и с други израелски врагове, отбелязва световната агенция.

Редактор: Ивайла Митева