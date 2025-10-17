"Хамас" обяви, че въоръженото му крило ще предаде останките на още един заложник тази вечер в 23:00 ч. местно (и българско) време като част от споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

„В рамките на сделката за размяна бригадите „Ал Касам“ ще предадат тялото на един от израелските пленници, което беше открито днес в Ивицата Газа“, се казва в изявление на групировката.

