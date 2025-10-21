Турция води преговори с Катар за закупуване на употребявани изтребители Eurofighter Typhoon, докато се опитва да модернизира военновъздушните си сили и да компенсира изключването си от програмата F-35 на САЩ. Президентът Реджеп Тайип Ердоган пристига днес в Доха за разговори с емира на Катар, а източници твърдят, че Анкара предлага достъп до своя нов боен самолет Kaan като част от възможна сделка за технологичен обмен.

Ердоган на визита в Доха

Президентът Реджеп Тайип Ердоган трябва да пристигне в Доха късно днес, тъй като Анкара се стреми да придобие някои от използваните от Катар изтребители Eurofighter Typhoon, съобщи турски източник, свързан със сигурността.

Турският лидер, който пристига с полет от Кувейт, се очаква да се срещне с емира на Катар на 22 октомври.

Преговори за изтребители и технологичен обмен

„Турция се опитва да договори придобиването на някои от употребяваните Eurofighters на Катар“, съобщи източникът на АФП, който пожела да остане анонимен, тъй като не му е било позволено да говори с журналисти, предаде АФП.

Ердоган посъветва Мелони да откаже цигарите

„В замяна Турция е предложила достъп до своя изтребител от ново поколение, Kaan, като част от потенциално споразумение за трансфер на технологии“, добави той.

Досега „не е постигнат конкретен напредък“, като преговорите все още продължават, съобщи източникът.

Турция търси алтернатива след блокирането на F-35

Турция иска да модернизира въздушните си сили и през последните години се опитва да закупи 40 нови изтребителя Eurofighter Typhoon, произведени от консорциум от четири държави – Германия, Великобритания, Испания и Италия.

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа

Тази стъпка беше предприета, след като Вашингтон изключи Анкара от програмата си за изтребители F-35 през 2019 г. поради закупуването от Турция на руска система за противовъздушна отбрана S-400.

Политически натиск върху Вашингтон

Покупката породи опасения, че ще даде на основния противник на НАТО възможност да проникне в операциите на западните изтребители.

Някои наблюдатели в областта на отбраната виждат стремежа на Турция да придобие Eurofighters като стратегически блъф, целящ да окаже натиск върху Вашингтон да приеме отново Анкара в програмата си за изтребители - основната й грижа.

„За Турция основният приоритет остават програмите F-16 и F-35“, каза турският източник.

Оптимизъм за отмяна на санкциите

През май Ердоган изрази увереност, че санкциите ще бъдат бързо отменени, а срещата му с президента Доналд Тръмп миналия месец затвърди тези надежди.

През юни посланикът на САЩ в Турция Том Барак заяви, че санкциите на САЩ вероятно ще бъдат отменени до края на годината.

Ердоган призова сирийските кюрди да „завършат интеграцията си” в новото правителство на Сирия

Но турският източник посочи, че вероятно ще отнеме малко повече време. „Поради настоящата политическа безизходица в Конгреса на САЩ, е малко вероятно да има напредък по тези сделки преди новата година“.

Катар – важен партньор в оръжейната сделка

През 2017 г. Катар поръча 24 самолета Eurofighter, а през декември Доха обяви, че планира да закупи още 12, според няколко медии, специализирани в областта на отбраната.

Редактор: Румен Лозанов