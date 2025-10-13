Кръстоносният поход на турския президент Реджеп Тайип Ердоган срещу тютюнопушенето има нова цел: италианския премиер Джорджия Мелони. В кулоарите на среща на върха в Египет за прекратяване на войната в Газа, Ердоган обеща на Мелони, че ще намери начин да я убеди да спре да пуши.

„Изглеждаш страхотно. Но трябва да те накарам да спреш да пушиш“, казал Ердоган на Мелони, според кадри, публикувани от италианския всекидневник Il Foglio и други медии.

Франция въвежда строги забрани за пушене на обществени места

Но френският президент Еманюел Макрон, който бил до тях, бързо разбил надеждите на Ердоган. „Невъзможно е!“, казал той през смях.

„Знам, знам“, каза Мелони, добавяйки, че отказването от тютюнопушенето може да я направи по-малко общителна. „Не искам да убивам някого“.

Отбелязваме световния ден за борба с тютюнопушенето

В книга, базирана на серия от интервюта, Мелони признава, че е започнала да пуши отново, след като е спряла да пуши в продължение на 13 години. Но тя също така признава, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, включително с тунизийския президент Каис Саид.

Редактор: Ивайла Митева