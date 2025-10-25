„Войната на семейство Роуз“ е мрачен и комичен нов прочит на едноименния филм от 1989 г. с участието на Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър. В новата лента главните роли на Тео и Айви са поверени на Бенедикт Къмбърбач и Оливия Колман. Животът на семейството, което има две деца, стои в центъра на историята, а „бойното поле“ на техните конфликти е домът им.

Филмът разказва за Тео - прочут архитект, чиято кариера рухва, след като природно бедствие разрушава най-новата сграда, която той е проектирал. Айви е домакиня, която се грижи за семейството, но по стечение на обстоятелствата, в нощта, когато сградата на Тео рухва, нейната кариера потръгва и тя се превръща в истинска кулинарна звезда. Двамата са силно привързани един към друг, обичат се искрено, но след тези промени в живота им отношенията постепенно започват да се променят.

Айви решава да помогне на Тео да се върне отново на терена на най-добрите архитекти и да инвестира в съпруга си. Тя финансира построяването на мечтаната от него къща, проектирана изцяло от самия Тео. Домът им обаче се превръща не само в обект на спора им при раздялата, но и в център на конфликта между тях. Този истински архитектурен шедьовър е трофей в кариерата както на Тео, така и на Айви.

Филмът, освен с интересния си сюжет, брилянтната актьорска игра на Къмбърбач и Колман и остроумните диалози, впечатлява с красотата на самата къща, както и с подбора на локациите, на които е заснета лентата.

♦ Къщата

Новият дом на семейство Роуз всъщност е шедьовър на съвременния скандинавски дизайн. Тя е създадена изцяло от художник постановчика Марк Рикър и построена на снимачна площадка.

"Това трябваше да е къща, заради която двама души биха били готови да се убият един друг“, казва той.

Номинираният за „Оскар“ и „Еми“ Рикър приема предизвикателството да проектира както дома, така и другите ключови места за действие на филма, включително морски музей и крайбрежно кафене.

„Бях едновременно развълнуван и ужасен, тъй като не съм архитект“, споделя още той.

Вдъхновен от скандинавската архитектура и творчеството на Франк Лойд Райт, Рикър създава модерна стъклена къща с много дървени елементи, в пастелни тонове, всико това в перефктно съчетание, създаващо характерните уют, топлина и очарование на хюге. Авторът споделя, че е искал да направи „модерен, класически, скандинавски дом“.

„Исках да го направя възможно най-уютен – все пак сме в черна комедия. Исках да бъде игрив, но изискан, със смели, прости форми", казва още той.

И резултатът наистина е впечаляващ.

♦ The Winking Prawn, Салкомб, Великобритания

The Winking Prawn е истински крайбрежен ресторант, използван за заснемането на едни от най-запомнящите се сцени във филма. Известен със своите ястия с морски дарове и непринудената, приятелска атмосфера, той е идеалното място, за да усетите чара на Салкомб.

45-годишната Луси Кълкин, чието семейство управлява The Winking Prawn от около 30 години, споделя, че снимките са били „наистина вълшебно преживяване“. Тя разказва още, че трансформацията на кафенето е включвала промяна на менютата, униформите на персонала и табелите.

За да се отбележи премиерата на филма, The Winking Prawn е преименув на We've Got Crabs! - името на ресторатна във филма - за близо четири седмици.

♦ Клиф Роуд, Салкомб, Великобритания

Градч Салкомб се намира в района на Южен Девън, известен със своята природна красота и впечаляващи пейзажи. Клиф Роуд е използван за няколко драматични сцени и предлага едни от най-вълшебните гледки в града. Наоколо има красиви къщи в пастелни тонове, бутикови магазини. А искрящото устие на реката и изумрудените дървета рисуват истински живописна картина.

♦ Комб Мартин, Северен Девън

Скалистите брегове на Комб Мартин са прюитили дома на Тео и Айви.

Малкото градче е сгушено сред едни от най-красивите пейзажи във Великобритания - границата на Национален парк "Ексмур" на изток и областта на изключителна природна красота в Северен Девън на запад. Градчето се намира на самото крайбрежие, като през него преминава прочутата Югозападна крайбрежна пътека (South West Coast Path). В района има и няколко впечатляващи градини, а плажът е достъпен за всички.

♦ Пристанището в Салкомб

Красивата част на пристанището в Салкомб се появява многократно на заден план в сцените от филма.

То впечатлява с красивите си пейзажи, а спокойната и чиста вода привличат както туристите, така и местните жители. Тук се провежда една от многото цветни и вълнуващи състезателни регати.

♦ Плажът Норт Сандс

Точно извън центъра на Салкомб се намира Норт Сандс - защитен пясъчен залив със спокойни води, идеални за гребане и плуване. Норт Сандс е използван като фон за една от емоционалните сцени във филма, а златистият пясък и приливите го правят наистина зашеметяващ.

Плажът предлага чудна гледка към устието Кингсбридж, Слънчевия залив от страната на Източен Портълмут и към морето покрай Улф Рок.

Така сред тези прекрасни пейзажи, прегърнали зелените хълмове, долините, сините морски и речни води, режисьорът Джей Роуч разказва историята за семейство Роуз - с деликатен хумор, който понякога прераства в необичайна за героите агресия, с брилянтната актьорска игра на Къмбърбач и Колман и с перфектните кинематографични сцени, които допълват съвършенството в лентата.