Египет подготвя строителна техника и преместваеми къщи за възстановяването на Ивицата Газа.

Конвой от тежки машини, включително булдозери и кранове, е в готовност да влезе в палестинската територия през граничния пункт "Рафах", за да разчисти отломките от разрушени постройки. Осигурени са и мобилни фургони за настаняване на хора, загубили жилищата си.

Израел отново отвори граничния пункт Керем Шалом за помощ към Газа

Египет е предоставил "логистична помощ и оборудване" за издирването на останалите тела на израелски заложници, които загинаха, докато бяха в плен на палестинското ислямистко движение "Хамас". Връщането на тленните останки е ключова част от споразумението за примирие между Израел и палестинската групировка, договорено с посредничеството на САЩ, Египет, Катар и Турция.

Близо 84 процента от Газа е разрушена по време на двугодишния конфликт, каза специалният представител на Програмата на ООН за развитие Яко Силиърс. По думите му в анклава има най-малко 55 милиона тона отломки, като възстановяването му може да отнеме десетилетия. Според оценка, направена от ООН, Европейския съюз и Световната банка, реконструкцията ще изисква около 70 милиарда долара.

Редактор: Цветина Петкова