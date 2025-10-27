Снимка: Getty Images
-
Какво ще бъде заложено в проектобюджета за следващата година
-
Александър Николов: България да поиска от ръководството на „Лукойл“ достъп до капиталовите потоци
-
БСП прие ротацията на председателя на НС
-
Катрин Конъли e новият президент на Ирландия
-
От ГЕРБ са готови за пълен мандат, от ДБ - за избори
-
БСП на Национален съвет: Партията дискутира ротацията на председателя на парламента
Мобилизирани са 18 хиляди служители на полиция
Извънредни мерки за сигурност са въведени в японската столица Токио заради предстоящото посещение на Доналд Тръмп. Мобилизирани са 18 хиляди служители на полицията, за да се гарантира сигурността на американския президент.
Очаква се Тръмп да разговаря с новия министър-председател на Япония Санае Такаичи, която се очаква да потвърди плановете на предшественика си за увеличаване на военните разходи и за инвестиции в САЩ в размер на 550 милиарда долара. Тръмп ще се срещне и с император Нарухито в императорския дворец.
Преди да се отправи към Япония, Тръмп беше в Малайзия за участие в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни