Ултралибералният президент на Аржентина Хавиер Милей получи категоричен вот на доверие да продължи реформите си, приветствайки го като „повратна точка“ за Аржентина, след убедителната си победа на междинните избори с малко над 40% от гласовете в цялата страна.

Резултатът, който противоречи на много проучвания, е огромно облекчение за правителството, тъй като несигурността около изборите постави аржентинската икономика и нейната валута - песото, под силен натиск в продължение на два месеца. Това доведе до обещанието за масивна помощ от американския съюзник Доналд Тръмп - до 40 милиарда долара.

"Тези избори са „потвърждение на мандата, който получихме през 2023 г. на президентските избори, за да продължим напред по реформаторския път“, заяви триумфално Хавиер Милей пред своите поддръжници в избирателния си щаб в Буенос Айрес.

Неговата партия La Libertad Avanza получи 40,7% от гласовете, според официалните резултати от преброените 97% от бюлетините и се очаква почти да утрои парламентарната си база, без да достигне абсолютно мнозинство. Това е достатъчно, за да увеличи способността на „анархо-капиталистическия“ президент да реформира и дерегулира през оставащите му две години на поста една крехка икономика с ниски валутни резерви и подложена на финансови сътресения.

Според прогнози, изразени от самия Хавиер Милей, но непотвърдени от избирателната комисия, неговият блок от депутати ще се увеличи от 37 на 101 (от общо 257 депутати), а броят на сенаторите му от шест на 20 (от общо 72 сенатори).

Хавиер Милей се яви на изборите вече увенчан с успех срещу инфлацията, която беше намалена за 20 месеца от над 200% до 31,8% на годишна база, и с балансиран бюджет, невиждан от 14 години.

Но неговата „най-голяма фискална корекция в историята“, както той обича да повтаря, доведе до загуба на над 200 000 работни места, слаба активност и свиване с 1,8% през 2024 г., а възстановяването през 2025 г. изчерпва скоростта си.

Много анализатори смятат, че след изборите Хавиер Милей ще трябва да предприеме по-прагматичен ход. „Да демонстрира гъвкавост, смирение и готовност за постигане на споразумения с провинциалните губернатори и опозиционните сили, за да постигне силно мнозинство, което би му позволило да приема закони“, смята Серджо Беренщайн.

Самият Хавиер Милей сякаш протегна ръка, заявявайки, че „има десетки депутати и сенатори, с които можем да постигнем основни споразумения“ за реформи. Неговите реформи до 2027 г. включват данъчни промени, по-гъвкави пазари на труда и промени в социалното осигуряване.

В перонистката опозиция, обезсърчена и видимо все още невъзстановена от шока от Милей през 2023 г., преобладаващото настроение беше разочарование и „чувството, че това, което печели, е безразличието. Не знам какво друго да кажа“, оплака се 61-годишният Мариано, един от активистите, събрани под прозорците на бившия президент (2007 - 2015) Кристина Кирхнер, на 72 години, сега осъдена, чиято звезда избледнява все повече.

Избирателната активност е 67,9% и е почти най-ниската на избори от завръщането на демокрацията през 1983 г.

