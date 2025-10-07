-
"Пресечна точка": За протестите и исканията на младите медици и за кризата с боклука в София
-
Кметът на Ямбол Валентин Ревански е "Кмет на годината"
-
Може ли реките и каналите в София да се превърнат в опасност
-
Трима американски учени спечелиха Нобелова награда за физика
-
Спортни новини (07.10.2025 - обедна)
-
Идеи за данъчни реформи: Синдикатите предлагат повишаване на основните налози с 5%
Хавиер Милей изпълни няколко хита, включително Rock del Gato на групата Ratones Paranoicos
Аржентинският президент Хавиер Милей показа певческия си талант, превъплъщавайки се в ролята на рок звезда. Това стана по време на представянето на новата си книга в понеделник. Пред препълнена зала с фенове държавният глава изпълни няколко хита, включително Rock del Gato на групата Ratones Paranoicos.
Президентът на Аржентина Хавиер Милей отрича обвинения в крипто измама
Хиляди негови привърженици развяваха знамена, държаха балони и пускаха лилави димки, скандирайки в негова подкрепа.
Събитието имаше за цел да вдъхне нов живот на кампанията на Милей на фона на вътрешни напрежения в коалицията след оттеглянето на съюзника му Хосе Луис Есперт от изборите в края на този месец заради корупционен скандал.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни