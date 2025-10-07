Аржентинският президент Хавиер Милей показа певческия си талант, превъплъщавайки се в ролята на рок звезда. Това стана по време на представянето на новата си книга в понеделник. Пред препълнена зала с фенове държавният глава изпълни няколко хита, включително Rock del Gato на групата Ratones Paranoicos.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей отрича обвинения в крипто измама

Хиляди негови привърженици развяваха знамена, държаха балони и пускаха лилави димки, скандирайки в негова подкрепа.

Събитието имаше за цел да вдъхне нов живот на кампанията на Милей на фона на вътрешни напрежения в коалицията след оттеглянето на съюзника му Хосе Луис Есперт от изборите в края на този месец заради корупционен скандал.

Редактор: Станимира Шикова