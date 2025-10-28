Русия извършва военни престъпления в Украйна. Това е заключението на последния доклад на ООН за войната. Експертите посочват няколко тежки нарушения на хуманитарното право. Едното е умишленото обстрелване на цивилни обекти като електростанции, топлоцентрали и пунктове за раздаване на хуманитарна помощ.

Русия тества нова крилата ракета "Буревестник", изстреля над 100 дрона срещу Украйна през уикенда



Според разследването на ООН руските атаки с дронове срещу цивилни граждани в близост до фронтовата линия в Украйна са създали „климат на терор“. Обстрелът на цивилни обекти е убил над 200 и ранил повече от 2000 мирни граждани само през последните 3 месеца в областите Херсон, Днепропетровск и Миколаив.

„Описахме как тези дронове са снабдени с вградени камери, с които операторите следят целите и могат да ги преследват в реално време. И точно това се случва. Така че - не може да има никакво съмнение, че тези оператори на дронове действат с умисъл. Те наистина преследват човешки същества, независимо дали са в градините си у дома, или на улицата, дали карат велосипед, или на друго място на публични събирания”, твърди председателят на независимата международна анкетна комисия за Украйна Ерик Моуз.

