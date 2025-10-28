Цената на петрола се повиши, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение. Това отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж. Темата коментира финансовият експерт Бисер Варчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че покачването е незначително, няма драматична причина за него, тя е по-скоро техническа.

Експертът не очаква корекция на цената след като „Лукойл” и „Роснефт” обявиха, че продават всички свои поделения извън Русия като резултат от налагането на санкции от САЩ.

ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС след новите санкции срещу Русия

Той каза още, че OПЕК има свръхпроизводство на петрол и залива пазарите, като вероятно има политическа причина за това.

По негови думи Западът не успява да ограничи пласирането на газ и петрол от Русия през „задни вратички” към страните, където и досега е изнасяла. Руската федерация в момента заля с петрол Индия, допълни той. Експертът подчерта, че точно тези две причини потискат цената на петрола надолу.

Варчев каза още, че една от актуалните теми е цената на златото и среброто, където има покачване на индексите.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова