Експертът коментира цената на петрола
Цената на петрола се повиши, след като американски и китайски икономически представители очертаха рамка на търговско споразумение. Това отслаби опасенията, че митата и ограниченията върху износа между двата най-големи потребители на петрол ще забавят световния растеж. Темата коментира финансовият експерт Бисер Варчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той посочи, че покачването е незначително, няма драматична причина за него, тя е по-скоро техническа.
Експертът не очаква корекция на цената след като „Лукойл” и „Роснефт” обявиха, че продават всички свои поделения извън Русия като резултат от налагането на санкции от САЩ.
ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС след новите санкции срещу Русия
Той каза още, че OПЕК има свръхпроизводство на петрол и залива пазарите, като вероятно има политическа причина за това.
По негови думи Западът не успява да ограничи пласирането на газ и петрол от Русия през „задни вратички” към страните, където и досега е изнасяла. Руската федерация в момента заля с петрол Индия, допълни той. Експертът подчерта, че точно тези две причини потискат цената на петрола надолу.
Варчев каза още, че една от актуалните теми е цената на златото и среброто, където има покачване на индексите.
Повече гледайте във видеото.
