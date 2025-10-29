Вечер, посветена на тишината, изяществото и силата на устойчивата мода – така премина представянето на най-новата капсулна колекция „No Season“ на италианския бранд Lorena Antoniazzi, лично представена от основателката и креативен директор на марката, Лорена Антониаци.

Събитието се състоя в бутика на MDL в Paradise Center (етаж 1) и събра клиенти, партньори, модни журналисти и популярни български лица, сред които Мария Гроздева, Саня Борисова и редица представители на лайфстайл средите.

Гостите имаха възможност да се докоснат до философията на „No Season“ – колекция, която излиза извън рамките на времето и сезона, за да предложи устойчив гардероб от висококачествени материи, естествени нишки и премерени силуети.

Дрехите са изработени основно в бежовата гама, носеща усещане за топлина, лекота и хармония. Макар не всички модели да следват този тон, бежовото остава водещ акцент – лесно се интегрира в различни стилове и подчертава индивидуалния вкус на всяка жена.

Сред отличителните белези на Lorena Antoniazzi е малката звездичка, вплетена в дизайнерските бижута – талисман, символизиращ светлина, вдъхновение и позитивния дух на италианското майсторство.

„Една жена, посветила живота си на модата. Топла, сърдечна, земна, сродна душа, която се вълнува от красотата и я създава повече от 30 години“, сподели Илияна Алипиева, собственик на MDL Group, по време на събитието.

Основана през 1993 г. в Перуджа, Lorena Antoniazzi превръща традицията на италианското плетиво в съвременен език на изяществото. Колекцията „No Season“ стъпва върху принципите на устойчивост, комфорт и универсалност, предлагайки облекла, които се носят дълго, многократно и с усещане за „втора кожа“.

MDL, официален представител на Lorena Antoniazzi за България, продължава своята мисия да представя на местния пазар световни брандове с подчертана индивидуалност и етични ценности.

Със срещата със самата Лорена Антониаци компанията укрепва връзката между италианската мода и българската публика.

Колекцията „No Season“ вече е налична в бутика на MDL в Paradise Center и онлайн на luxury.mdl.bg