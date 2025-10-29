Ураганът "Мелиса" се насочва към Куба, след като премина през Ямайка като най-силната буря в съвременната история на Карибите. След като отслабна за кратко, бурята отново се засили до ураган от четвърта категория, а властите в Куба наредиха евакуация на близо 800 хиляди души. Очаква се стихията да достигне островната държава до 2-3 часа.

„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година



Във вторник Мелиса премина през югозападните брегове на Ямайка с ветрове от 295 км/ч и проливни дъждове. Половин милион души са без електричество. Потвърдените жертви са три – като властите не дават официална информация за още загинали.



Съобщава се за значителни щети на болници, жилищни сгради, търговски обекти и пътната инфраструктура.

Редактор: Станимира Шикова