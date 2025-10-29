Всяка година - в нощта на 1 срещу 2 ноември, Мексико отбелязва един от най-емблематичните си празници - Денят на мъртвите (Dia de Muertos). Това е празник, на който се почитат и посрещат духовете на починалите близки. Освен в Мексико той се отбелязва и в някои части на Латинска Америка, включително Боливия, Гватемала и Салвадор.



Традицията има два корена. Единият е католически, където Денят на Вси светии и Денят на всички души се празнуват на 1 и 2 ноември. Другият идва от културите на коренното население на Мезоамерика, особено в Централно Мексико, където между октомври и ноември са се провеждали празници на реколтата и поклонение пред предците. През вековете тези две традиции се смесват и се превръщат в това, което днес е известно като Ден на мъртвите. С евангелизацията ритуалите на коренното население са адаптирани към християнския календар, което дава началото на един уникален синкретичен празник.



Как се празнува Денят на мъртвите?



Денят на мъртвите се празнува по различни начини в Мексико и Латинска Америка. Най-разпространеният вариант идва от Централно Мексико, където основно място заемат цветята, като мексикански невен или мексикански тарос, олтарите и посещенията на гробища. 1 ноември е посветен на починалите деца и юноши - тези, за които се смята, че са си отишли, преди да извършат първия си грях.

Снимка: gettyimages

На 2 ноември се почитат починалите възрастни. Семействата изграждат олтари в домовете си със снимки на починалите, любими храни, напитки и лични вещи. Тези дарове имат за цел да посрещнат духовете обратно у дома. На 2 ноември семействата посещават гробищата, за да прекарат време на гробовете на своите близки, като украсяват ги украсяват, бдят, споделят храна и свирят музика.

Снимка: gettyimages

В градове като Мексико Сити част от празника стават големи публични паради, включително станалия вече емблематичен парад "Катрина" и други празници, вдъхновени от популярната култура, като например разходки на зомбита.



Символиката на Деня на мъртвите



Денят на мъртвите символизира временното завръщане на душите на починалите в света на живите. Това е празник на живота и смъртта като част от естествения цикъл, момент за свързване с предците и почитане на паметта им. Вярва се, че даровете на олтарите подхранват духовете, които се наслаждават на предоставените храни и напитки.

В Мексико празникът служи и като място за възпоменание на колективната скръб и историческите травми, включително изчезването на хиляди хора и т.нар. "Погром в Тлателолко" през 1968 г., когато на 2 октомври се стига до кървавото потушаване на студентски протест в Мексико сити.

Снимка: gettyimages

Денят на мъртвите е един от най-важните културни празници в Мексико и се е превърнал в глобален символ на мексиканската идентичност. Признат от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство той е един от най-емблематичните мексикански празници, в който се смесват доиспанските вярвания с католическите традиции.