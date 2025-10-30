Снимка: Getty images
Двамата бяха забелязани на първия ред по време на срещата между "Лос Анджелис Доджърс" и "Торонто Блу Джейс"
Посещението на принц Хари и Меган Маркъл на бейзболен мач предизвика бурни реакции сред спортните фенове. Двамата бяха забелязани на първия ред по време на срещата между "Лос Анджелис Доджърс" и "Торонто Блу Джейс" – места, които традиционно се смятат за едни от най-скъпите и престижни на стадиона.
Принц Хари след срещата с Чарлз III: Съвестта ми е чиста
На кадрите двойката изгежда в отлична форма и добро настроение. Любопитна подробност е, че един от съсобствениците на "Лос Анджелис Доджърс", баскетболната легенда Меджик Джонсън, е седял на втория ред, докато Хари и Меган са били точно отпред.
"Това не беше моят стил": Меган Маркъл разказва за дрескода в кралския двор (ВИДЕО+СНИМКИ)
Дали кралската двойка е получила покана от клуба, или просто е решила да се наслади на типично американско преживяване от най-добрите места – остава неясно. Едно е сигурно: вниманието отново беше изцяло върху тях, дори когато не става дума за кралски събития, а за спортен мач.Редактор: Габриела Павлова
