Посещението на принц Хари и Меган Маркъл на бейзболен мач предизвика бурни реакции сред спортните фенове. Двамата бяха забелязани на първия ред по време на срещата между "Лос Анджелис Доджърс" и "Торонто Блу Джейс" – места, които традиционно се смятат за едни от най-скъпите и престижни на стадиона.

Принц Хари след срещата с Чарлз III: Съвестта ми е чиста

На кадрите двойката изгежда в отлична форма и добро настроение. Любопитна подробност е, че един от съсобствениците на "Лос Анджелис Доджърс", баскетболната легенда Меджик Джонсън, е седял на втория ред, докато Хари и Меган са били точно отпред.

"Това не беше моят стил": Меган Маркъл разказва за дрескода в кралския двор (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дали кралската двойка е получила покана от клуба, или просто е решила да се наслади на типично американско преживяване от най-добрите места – остава неясно. Едно е сигурно: вниманието отново беше изцяло върху тях, дори когато не става дума за кралски събития, а за спортен мач.

Редактор: Габриела Павлова