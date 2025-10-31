Британските политици, преса и обществеността приветстваха решението на крал Чарлз да лиши брат си Андрю от титлата принц и да го изгони от кралското имение, заради връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Крал Чарлз III отне всички титли на принц Андрю



Дъщерите на Андрю - принцесите Южени и Беатрис ще запазят титлите си. Медиите на острова коментират, че това е един от най-драматичните ходове в историята на модерната британска монархия. Дворецът обясни, че мярката е необходима, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си. Според запознати решението е било взето лично от Чарлз Трети, но той имал подкрепата на престолонаследника принц Уилям и другите членове на кралското семейство.

Редактор: Габриела Павлова