Белгия свика извънредна спешна среща на ключови министри и шефовете по сигурността, след като дронове затвориха летища и военни бази. Министърът на отбраната нарече случилото се „координирана атака”. Темата коментираха Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” и председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Иванов обясни, че белгийските власти не са установили откъде идват тези дронове. Направен е неуспешен опит те да бъдат проследени. Той допълни обаче, че това не е случайност и действията не са дело на аматьори. По негови думи това е част от хибридната война, водена от Русия. И допълни, че затварянето на летищата има и икономически последици.

За втори път: Дронове се появиха над база на НАТО в Белгия

Според Иванджиков става дума за провокация срещу държавите, които са в основите на НАТО. Експертът каза, че машините може да бъдат сваляни извън населени места заради безопасността на хората.

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Иванов изрази мнение, че става дума за тест за отбраната на Европа. Той подчерта, че трябва да има законодателни промени, за да може полицията да сваля такива дронове.

Иванджиков допълни, че технологията на летателните апарати се променя, което е свързано и с възможностите те да бъдат сваляни. Той допълни, че една от ключовите теми в регулацията е кой има право да ги сваля.

Според Иванов трябва да се инвестира в радари за откриването на дронове. Иванджиков допълни, че изключително важно е и наблюдението със сателити.

Гостите бяха еднинни в позицията, че е необходимо да бъде разработена технология за улавянето и безопасното сваляне на такива летателни машини. И двамата обаче подчертаха, че технологията на дроновете също се развива бързо.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова