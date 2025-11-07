-
Едно от най-важните неща е светлината
Днес в рубриката „Живей красиво“ Гери Малкоданска ни напомня, че сънят не е лукс, а необходимост. И че понякога е нужно само малко внимание, за да превърнем нощта в нашето най-ценно време за възстановяване.
►Светлината – първият ключ към добър сън
Синята светлина от екрани потиска хормона на съня – мелатонин. Затова експертите препоръчват да изключим телевизора и телефона поне 30 минути преди лягане. Ако това е трудно, то поне включете „нощен режим“ на телефона, за да намалите контраста и натоварването на очите.
►Топъл душ? Изберете правилния момент
Много хора вярват, че горещият душ отпуска. Истината е, че ако го вземете непосредствено преди сън, той повишава телесната температура и затруднява заспиването.
По-доброто решение? Вземете душ около час преди лягане.
А за по-бързо отпускане – потопете краката си в студена вода за 30 секунди. Това понижава температурата и изпраща на мозъка сигнал, че е време за почивка.
► Имитация на залез – магията на топлата светлина
Заменете ярките лампи с топла светлина под 2000 келвина – тя напомня залеза.
Ако искате истински трик, използвайте лампа с таймер, която се приглушава постепенно.
Така тялото ви усеща, че „слънцето залязва“, дори и да сте в апартамент без прозорци към запад.
► Техниката 4-7-8 – дишането, което приспива
Вдишайте през носа за 4 секунди, задръжте дъха за 7 секунди, издишайте бавно за 8 секунди.
Така намалявате пулса и активността на нервната система. Тялото буквално преминава в режим „сън“.
►Не мислете – запишете!
Ако главата ви е пълна с мисли и задачи, не се борете с тях. Запишете ги.
Проучвания показват, че хората, които вечер си водят кратък дневник или списък за следващия ден, заспиват по-бързо и спят по-дълбоко. Мозъкът спира да се опитва да помни всичко и спокойно „изключва“.
Още полезни съвети във видеото.
