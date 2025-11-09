Три млади жени - на 18, 19 и 21 години, са арестувани във Франция по обвинения, че са подготвяли терористичен акт срещу обществени места в Париж, съобщават Ер Те Ел, „Паризиен“ и „Ти Джи Ком 24“, като се позовават на френски прокурори.

Арестите са били извършени малко преди отбелязването на 10-ата годишнина от атентатите от 13 ноември 2015 г. в Париж, при които загинаха 130 души, а стотици бяха ранени. Тогава отряд от терористи нападна концертната зала „Батаклан“ и още редица заведения в центъра на града, а терористичен взрив имаше и пред стадиона „Стад дьо Франс“.

Трите задържани млади жени са с френска националност. Те са били арестувани в Лион, Виерзон и Вильорбан. Това е шестият осуетен план за атентат във Франция от началото на годината.

Разследването е показало, че трите млади жени са искали да атакуват концертна зала и бар в Париж. 19-годишното момиче е било смятано за „мозък на плана". То е било без работа и е прекъснало и учението си. Младата жена е била разкрита благодарение на познанството си с ислямист, с когото обсъждала закупуването на автомат „Калашников“ и създаването на колани с експлозиви.

Трите млади жени са се срещали поне един път на живо по време на подготвителната фаза на предполагаемия им план.

Адвокатите им обаче казват, че не трябва да се правят прибързани заключения. По думите им 19-годишната задържана е много незряла като характер, а 21-годишната задържана имала двигателни проблеми и в миналото е била бездомничка. Що се касае до 18-годишното момиче, по-скоро ставало дума за "нещастни фантазии на живееща в изолазия млада жена, отколкото за реална терористична заплаха“.

Самите три жени отричат да са искали да извършват терористични актове.

