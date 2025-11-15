Доналд Тръмп подписа указ, с който премахна митата върху редица хранителни продукти. Президентът на Съединените щати се оказа принуден да отмени собствените си мита заради повишаването на цените.

Изключението е за кафе, тропически плодове, домати, телешко месо, чай и подправки. Преди междинните избори по-рано този месец, всички проучвания показаха, че притеснение номер едно за американците е по-високата цена на живота.

САЩ и Швейцария са постигнали търговско споразумение за намаление на митата до 15%

Според експертите все по-скъпите стоки са една от причините демократите да спечелят най-важните от проведените местни избори. А сред основните обещания на Тръмп преди изборите бяха именно по-ниските цени.

"Искам да намаля цените на някои от храните. При по-голямата си част от продуктите това ще намали и цената. Някои продукти не са конкурентни в нашата страна - като например домати, банани и други подобни. Ние не ги произвеждаме тук. И затова няма защита за нашите индустрии или хранителните ни продукти. Така че ще намалим митата. И ще видите, че цените ще паднат още", коментира Доналд Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова