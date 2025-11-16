13 души са ранени, а един е в критично състояние, след като кола се вряза в тълпа на състезание в Югоизточна Австралия, предаде АФП. Автомобилът участвал в състезание вечерта на 15 ноември, когато прелетял през ограда и се врязал в тълпа от зрители в Уолча, на около 300 километра северно от Сидни.

По регламент участниците в този тип надпревари се блъскат един в друг.

54-годишен мъж получил „критични наранявания“, съобщи полицията на Нов Южен Уелс, докато трима други са сериозно пострадали. Ранените са на възраст между 20 и 75 години.

Драматични кадри, споделени от местните медии, показват как колата прелита през оградата с висока скорост и се врязва в тълпата.

Полицията разследва причините за инцидента.

Редактор: Дарина Методиева