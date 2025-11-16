Снимка: iStock
-
От началото на 2025 г.: Близо 500 българи са загубили живота си на пътя
-
В навечерието на делото: Семействата на загиналите при пожара в Кочани излязоха на протест
-
Мощна есенна буря наводни градове и села в Уелс
-
Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Автобус се вряза в опашка от хора в центъра на Стокхолм, има загинали и ранени
-
Спор за поведението на НСО след клипа с кортежа: Експерти виждат вина и от двете страни
Кола прелетяла през оградата с висока скорост и се врязала в тълпата
13 души са ранени, а един е в критично състояние, след като кола се вряза в тълпа на състезание в Югоизточна Австралия, предаде АФП. Автомобилът участвал в състезание вечерта на 15 ноември, когато прелетял през ограда и се врязал в тълпа от зрители в Уолча, на около 300 километра северно от Сидни.
По регламент участниците в този тип надпревари се блъскат един в друг.
Автобус се вряза в опашка от хора в центъра на Стокхолм, има загинали и ранени
54-годишен мъж получил „критични наранявания“, съобщи полицията на Нов Южен Уелс, докато трима други са сериозно пострадали. Ранените са на възраст между 20 и 75 години.
Драматични кадри, споделени от местните медии, показват как колата прелита през оградата с висока скорост и се врязва в тълпата.
Полицията разследва причините за инцидента.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни