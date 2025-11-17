Участниците в Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (UNFCCC) се срещат веднъж годишно на климатичната конференция, за да ускорят прехода към климатично неутрален свят и да развиват и прилагат решенията от Парижкото споразумение от 2015 г.

Основните цели на споразумението са:

► Намаляване на емисиите на парникови газове до нула до средата на века (нетно нула).

► Поддържане на глобалното затопляне под 1,5°C над прединдустриалните нива, за да се избегнат неконтролируеми последствия.

Прилагането на Парижкото споразумение включва и помощ на хората и обществата да се адаптират към промените в климата. Преходът ще изисква огромни разходи — стотици милиарди долари годишно, които не могат да бъдат поети единствено от развиващите се страни.

⇔ Фокус върху правата на местните общности

COP30, която се провежда от 10 до 21 ноември, се описва като „Конференцията на коренните народи“. Бразилските организатори обещаха да поставят местните общности в центъра на разговорите. Министърът на индианските народи на Бразилия Сония Гуажажара нарече събитието „историческо“ и заяви, че в него участват около 3 000 представители на индиански народи от цял свят.

Снимка: Getty Images

Лидер на народа Тупинамба заяви пред „Ройтерс”: „Не можем да ядем пари. Искаме земите ни да бъдат свободни от агробизнес, нефтени компании, незаконни миньори и дървосекачи“.

ООН подчерта, че коренните народи защитават 80% от световното биоразнообразие, но получават по-малко от 1% от глобалното климатично финансиране.

Преди дни се стигна и до инцидент по време на събитието. Протестиращи, носещи плакати с надписи „Нашите гори не се продават“, пробиха охранителните линии. Служители на ООН и бразилски войници крещяха на делегатите да напуснат залата, докато протестиращи, някои облечени в традиционно индианско облекло, щурмуваха входа. ООН потвърди, че двама охранители са пострадали леко при сблъсъците и са нанесени малки материални щети.

Снимка: БГНЕС

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи как протестиращи, сред които представители на местни общности и активисти от младежкото ляво движение „Juntos“, разбиват врати и се сблъскват с охраната. Един от охранителите е бил ударен по главата с тъпан, хвърлен от протестиращ, съобщава „Ройтерс”.

⇔ Защо Бразилия беше избрана за домакин на COP30?

Местата за провеждане на климатичната конференция се въртят между пет регионални групи към ООН: Африка, Азия и Тихоокеанския регион, Латинска Америка и Карибите, Западна Европа и други (включително Северна Америка и Австралия) и Източна Европа. Този път беше ред на Латинска Америка и Карибите, като предложенията на Бразилия и град Белем бяха приети с консенсус от Конференцията на страните още през 2023 г. Обикновено този орган решава две години предварително кой ще бъде следващият домакин на конференцията.

Снимка: БГНЕС

⇔ Белем — символ на надеждата и противоречието

Белем, разположен на брега на Амазонка, е първият бразилски град, който приема световната климатична конференция. Той е един от най-бедните в страната и е избран символично — заради близостта си до Амазонската гора, жизненоважна за глобалния климат.

Лидерите на десетки държави се събират в Бразилия за конференция на ООН за климата

Поради недостига на хотелски стаи, организаторите са осигурили настаняване на над 10 000 участници на два круизни кораба, закотвени в специално разширеното пристанище. Очаква се общият брой на хората, които ще се включат в събитието, да достигне между 40 000 и 50 000 души. Сред тях са държавни и правителствени ръководители от близо 200 страни.

⇔ Конференцията на „истината“ и на „изпълнението“

Президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва обяви, че COP30 трябва да бъде „Конференцията на истината“, посветена на борбата срещу климатичния нихилизъм и фалшивите новини. Той подчерта, че изборът на Белем показва, че Амазонка е „сърцето“ на климатичното решение, а не част от проблема.

Снимка: Getty Images

Същевременно домакините наричат срещата и „Конференцията на изпълнението“ – напомняне, че обещанията от Парижкото споразумение от 2015 г. остават неизпълнени. Към ноември по-малко от 70 държави са представили нови цели за намаляване на емисиите, въпреки изтеклите срокове.

⇔ Глобални амбиции и разочарование

За Бразилия това е шанс да покаже, че устойчивото развитие и икономическият растеж могат да вървят ръка за ръка. Лула представи нова инициатива — „Tropical Forest Forever Facility“ - фонд от 125 милиарда долара, който ще възнаграждава държавите, защитаващи тропическите си гори. Най-малко 20% от средствата са предназначени за местни общности.

Снимка: БГНЕС

Междувременно анализатори предупреждават, че Германия няма да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2045 г. и отслабва амбицията на ЕС, докато Китай постепенно заема водеща роля в глобалната климатична политика, но все още поставя националните си интереси на първо място.

⇔ Какво очаква светът от COP30?

Експерти и активисти настояват за конкретни действия. „Това, което ни трябва от Белем, не са празни обещания, а реални ангажименти, технологии и финансиране“, коментира Мохамед Адау от организацията Power Shift Africa.

Докато светът се бори с горещи вълни, пожари и урагани, всички погледи са насочени към Амазонка — мястото, където съдбата на планетата буквално виси между дърветата.

Редактор: Румен Лозанов