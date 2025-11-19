Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск и шефът на Nvidia - компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския "Ал Насър". Мажоритарният собственик на отбора, с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.

Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него. Присъствието на собственика на компании като Tesla и SpaceX може да е знак за помирение с президента.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове Nvidia Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон.

Снимки: БТА/АП

