Американският енергиен гигант „Шеврон“ проучва възможността за закупуване на активи на „Лукойл“. Новината идва на фона на засиления натиск върху руската компания да продаде международните си активи заради санкциите на САЩ, които влизат в сила от 21 ноември. Темата беше обсъдена в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS с участието на енергийния експерт и бивш зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.

Според Димитров това е ключов момент в глобалното преразпределение на енергийния пазар. „Тези активи, които са извън Русия - около 1/3 от активите на „Лукойл“ като компания, са натоварени с една геополитическа тежест, която им сваля цената“, коментира той. По думите му, след като бъдат продадени, тази тежест отпада и ако купувачът е финансов инвеститор, той би могъл да ги препродаде с печалба. Димитров добави, че освен „Шеврон“, интерес към активите на руската компания проявяват и други големи играчи като „ExxonMobil и нефтената компания на Абу Даби“.

Куюмджиев обаче внесе важно уточнение относно интереса на американската компания. „Шеврон" каза в официално съобщение, че се интересува от части от активите, което значи, че не от всички“, заяви той. Според бившия зам. енергиен министър именно това прави сделката изключително трудна, тъй като много малко играчи в света могат да поемат толкова голям и разнообразен пакет от активи, включващ нефтопреработващи заводи, над 2000 бензиностанции и концесии за добив на нефт в различни държави. Основен проблем се оказва и времето. Куюмджиев напомни, че срокът за намиране на купувач е критично кратък. Според него оценката на активите би отнела няколко месеца.

Двамата експерти коментираха и казуса с българската рафинерия и назначаването на Румен Спецов за особен търговски управител. Според Куюмджиев това е притеснително, тъй като законът изисква минимум пет години опит в търговията с петрол и петролни продукти, какъвто Спецов няма. „Той няма опит в този бизнес. Това е притеснително“, каза експертът.

Пламен Димитров допълни, че ролята на Спецов ще бъде по-скоро на финансов контрольор, докато оперативното управление ще остане в ръцете на настоящия мениджмънт. Той обаче посочи друг ключов проблем: „Към момента мениджмънтът управлява рафинерията, а закупуването на петрол се извършва от компанията майка. Ако тя спре да го извършва, в рафинерията няма капацитет, който да търгува с петрол“. Според него, ако се върви към отделяне на българския бизнес, този капацитет тепърва трябва да се изгради.

