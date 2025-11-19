„Последната атака срещу полска железопътна линия, водеща към Украйна, подчертава безпрецедентния риск за европейската транспортна инфраструктура и нуждата от по-добра защита“. Това заяви европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, предаде "Ройтерс".

Калас добави, че способността на европейските армии да се придвижват бързо е от съществено значение за отбраната на региона.

Апостолос Цицикостас: ЕК предлага „военен Шенген”

