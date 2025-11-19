През 2024 г. Европейският съюз е използвал 12,2% рециклирани материали – най-високият дял, регистриран досега. Това показват последните данни на Евростат за т.нар. „коефициент на кръга“, който измерва приноса на преработените суровини в общото материално потребление в Съюза.

Нидерландия остава лидер в кръговата икономика с 32,7% рециклирани материали, следвана от Белгия и Италия. В другия край на класацията са Румъния, Финландия и Ирландия и Португалия. Разликите между страните се обясняват с баланса между новодобити ресурси и количествата, които се връщат обратно в икономиката чрез рециклиране.

Това значи, че някои държави добиват много нови ресурси от природата – например метали, минерали или други суровини. Когато една страна използва много „нови“ материали, делът на рециклираните автоматично става по-нисък. Други държави успяват да връщат голяма част от отпадъците обратно в употреба чрез рециклиране, тоест използват повторно материали, вместо да добиват нови.

Данните показват напредък в повечето държави: между 2015 и 2024 г. 21 страни от ЕС са увеличили своя процент на развитие на кръговата икономика.

По видове материали най-висок дял на повторна употреба през 2024 г. е отчетен при металните руди – 23,4%, следвани от неметалните минерали, биомасата и изкопаемите енергийни материали.

Резултатите се вписват в целите на Плана за действие за кръгова икономика от 2020 г., според който ЕС трябва да удвои процента на рециклирани материали до 2030 г., достигайки ниво от 23,2%.

Редактор: Ралица Атанасова