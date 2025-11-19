Дрон е нарушил въздушното пространство на Молдова снощи по време на нова руска атака срещу Украйна, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Районът, над който е прелетял дронът, се проверява и досега не са идентифицирани обекти, представляващи опасност за гражданите.

Според граничната полиция мобилен патрул е съобщил за засичане на звук от неидентифицирано летателно устройство, наподобяващо дрон, на приблизително 2000 метра от държавната граница, по направлението Съиц (Молдова) – Лесное (Украйна).

"Летателното устройство се е движило на височина до 100 метра по маршрута Александровка (Украйна) – Съиц (Молдова), впоследствие се е насочило към Токуз (Украйна) и Опачи (Молдова). Властите са информирали украинската страна, която е потвърдила засичането на дрон на украинска територия, без никакъв взривен товар. По-късно летателното устройство е изчезнало от радара на украинските власти“, съобщи "Гранична полиция".

По случая Министерството на отбраната на Молдова подчерта, че след размяна на данни с партньори от Украйна и Румъния е потвърдено, че в националното въздушно пространство е навлязъл дрон. Летателният апарат не е бил засечен от системите за наблюдение на въздушното пространство поради ниската височина на полета.

Междувременно в Румъния два изтребителя излетяха във вторник вечер, за да наблюдават въздушната обстановка на границата с Украйна, след като дрон прелетя над румънска територия.

Редактор: Станимира Шикова